Создать корпоративный сайт (WordPress)

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Закрыт36 заявок810 просмотров

Создать корпоративный сайт. Целевая аудитория В2В клиенты, НЕ интернет магазин. 

Структура сайта: 

https://www.figma.com/file/xlhm02SaQac6FXgx8zhDxY/Site-(Copy)

7-8 страниц,  нужен UX дизайн.

Примеры дизайна (ВАЖНО):

https://www.skylinefilms.tv/king-arthur

https://jingqi.work/

https://baas.amsterdam/

https://thebrusnika.ru/

Нужна админка, чтобы можно было изменять контент.

WordPress
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