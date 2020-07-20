Доработать Лендинг

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Закрыт21 заявка500 просмотров

Здравствуйте

Есть уже готовый лендинг https://officepbx.ru/

В нем нужно поменять картинки и текст.

Таким образом переделать под другую тематику не меняя структуру.

Лендинг на вордпрессе.

Картинки находите вы на ваш выбор. 

Текст частично предоставляю я, частично находите вы (можно взять у конкурентов, я скину сайты).

Пишите сразу Сколько будет стоить.

WordPress
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