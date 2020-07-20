Лендинг под запросы/мультилендинг для металлобазы, арматура, профиль, труба и т.д. Нужен лендинг чтобы когда клиент по своему запросу попадал на сайт и видел ответ на свой запрос(то есть текст на сайте подстраивался под его запрос). На сайте должен быть блок с Хитами продаж - несколько позиций и прайс с товаром. (прайс предоставлю). Готов выслушать ваши предложения.