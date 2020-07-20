Лендинг про трейдинг для домохозяек

Нужен лендинг(-и), который объяснит студентам / домохозяйкам — как заработать на фондовом рынке.

+ несколько шагов, которые нужно сделать после регистрации.

Если сразу сверстаете на реакте — будет идеально. Но только макеты тоже подойдут.