Лендинг про трейдинг для домохозяек

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Закрыт18 заявок492 просмотра

Нужен лендинг(-и), который объяснит студентам / домохозяйкам — как заработать на фондовом рынке.

+ несколько шагов, которые нужно сделать после регистрации.

Если сразу сверстаете на реакте — будет идеально. Но только макеты тоже подойдут.

5 лет назад
php_prog
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