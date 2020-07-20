Создание с нуля многостраничного сайта на фреймворке с уникальным дизайном и последующее CEO продвижение. Есть старые сайты, контент будет аналогичный www.krion.ru и www.krion-global.com . Новый сайт должен заменить www.krion.ru Опишите этапы работы и расценки по созданию сайта. ...
Лендинг про трейдинг для домохозяек
Нужен лендинг(-и), который объяснит студентам / домохозяйкам — как заработать на фондовом рынке.
+ несколько шагов, которые нужно сделать после регистрации.
Если сразу сверстаете на реакте — будет идеально. Но только макеты тоже подойдут.
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