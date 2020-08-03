Разрабатываю сайты, лэндинги и интернет магазины как на конструкторах(тильда и вордпрес), так и самостоятельно
-Перед создание сайта я внимательно изучаю сайты конкурентов. важно знать их слабые и сильные места, чтобы ваш сайт стал лидером в своей сфере
-Еще на стадии проектирования тщательно продумываю удобство сайта, чтобы потенциальный клиент мог легко найти нужную информацию и совершить покупку
-Делаю приятный дизайн, благодаря которому посетители больше времени проводят на сайте и охотнее совершают заказы
В итоге вы получаете сайт с понятным интерфейсом, который будет привлекать покупателей, что увеличит ваши продажи.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!