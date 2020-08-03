Разрабатываю сайты, лэндинги и интернет магазины как на конструкторах(тильда и вордпрес), так и самостоятельно

-Перед создание сайта я внимательно изучаю сайты конкурентов. важно знать их слабые и сильные места, чтобы ваш сайт стал лидером в своей сфере

-Еще на стадии проектирования тщательно продумываю удобство сайта, чтобы потенциальный клиент мог легко найти нужную информацию и совершить покупку

-Делаю приятный дизайн, благодаря которому посетители больше времени проводят на сайте и охотнее совершают заказы

В итоге вы получаете сайт с понятным интерфейсом, который будет привлекать покупателей, что увеличит ваши продажи.