Создание сайта "под ключ"

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Закрыт20 заявок560 просмотров

Требуется создать сайт.Через него по партнерским программам от разных разработчиков будут продаваться

читы для кс го. В качестве прототипа можно посмотреть этот сайт https://armgames.ru/Целевая аудитория - молодыелюди от 7 до 30 лет.Сайт должен быть сделанна WordPress(темы готов обсуждать любые, кроме «Newspaper»). Помимо главной страницы и страниц товаров,должны быть предусмотрены страницы под информационные статьи, а также Форум.

Страница регистрации и оплаты не требуются.Сайт должен быть простыми функциональным. Есть некоторые наработки по текстам на главную, на страницы карточек

товаров и информационные статьи.На создание сайтаотводится 30 календарных дней. Я всегда на связи. С готовностью обсуждаю

всевозможные идеи, внимательно выслушиваю рекомендации.СЕО-оптимизация ипродвижение не требуются.На счет стоимости работыне знаю. Рассмотрю ваши предложения.

WordPress
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