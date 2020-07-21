Создание сайта "под ключ"

Требуется создать сайт.Через него по партнерским программам от разных разработчиков будут продаваться

читы для кс го. В качестве прототипа можно посмотреть этот сайт https://armgames.ru/Целевая аудитория - молодыелюди от 7 до 30 лет.Сайт должен быть сделанна WordPress(темы готов обсуждать любые, кроме «Newspaper»). Помимо главной страницы и страниц товаров,должны быть предусмотрены страницы под информационные статьи, а также Форум.

Страница регистрации и оплаты не требуются.Сайт должен быть простыми функциональным. Есть некоторые наработки по текстам на главную, на страницы карточек

товаров и информационные статьи.На создание сайтаотводится 30 календарных дней. Я всегда на связи. С готовностью обсуждаю

всевозможные идеи, внимательно выслушиваю рекомендации.СЕО-оптимизация ипродвижение не требуются.На счет стоимости работыне знаю. Рассмотрю ваши предложения.