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Закрыт13 заявок485 просмотров

добрый день, сколько $ встанет на сегодня реализация типа https://www.orgprint.ru/

со всеми доработками под ключ. что в итоге вы сделали по заказу на 70$, ссылку на портфолио.

Благодарю.

5 лет назад
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