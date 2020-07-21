Создание с нуля многостраничного сайта на фреймворке с уникальным дизайном и последующее CEO продвижение. Есть старые сайты, контент будет аналогичный www.krion.ru и www.krion-global.com . Новый сайт должен заменить www.krion.ru Опишите этапы работы и расценки по созданию сайта. ...
Нужно сделать сайт одностраничник с идеальной работой на мобилке
Шаблон можно готовый, но тематичный. Так же потребуется помощь по сео настройке.
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