Нужно сделать сайт одностраничник с идеальной работой на мобилке

Лендинг под запросы/мультилендинг для металлобазы, арматура, профиль, труба и т.д. Нужен лендинг чтобы когда клиент по своему запросу попадал на сайт и видел ответ на свой запрос(то есть текст на сайте подстраивался под его запрос). ...