Разместить сайт на хостинг

Есть готовый сайт(интернет-магазин) в архиве и дб тоже в архиве, проект не большой 3 категории и 5 под категорий. Проект был заморожен 2 года назад Сейчас хочу использовать опять этот сайт но возможно под другим доменом или тем же если он не занят.

Задача состоит в том чтобы помочь закинуть этот сайт и базу данных на хостинг и все настроить до рабочего состояния.