Разместить сайт на хостинг

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Завершен4 заявки272 просмотра

Есть готовый сайт(интернет-магазин) в архиве и дб тоже в архиве, проект не большой 3 категории и 5 под категорий. Проект был заморожен 2 года назад Сейчас хочу использовать опять этот сайт но возможно под другим доменом или тем же если он не занят. 

Задача состоит в том чтобы помочь закинуть этот сайт и базу данных на хостинг и все настроить до рабочего состояния.

5 лет назад
guest_15953485609553
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$15
2 дня
Escrow
Крайне рекомендую Александра как специалиста, работа выполнена качественно и быстро. Много полезных советов получил)
Очень приятный в общении заказчик. Отлично поставленные задачи, быстрая коммуникация и оплата. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

Никита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
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Анастасия
 
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Sizam4ik
43 года
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месяц назад
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Андрей
 
23 года
5 лет в сервисе
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3 года назад
17 отзывов
5 лет назад

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