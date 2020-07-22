Здравствуйте! Мы хотим запустить свой интернет-аукцион, уже есть примерное виденье, скажу проще, хочется сделать копию уже существующего сайта. Когда я говорю копию, то имею ввиду один в один, но со своим дизайном. ...
Два лендинга на платформе Tilda
Здравствуйте. Нужно быстро (в течении сегодня) сделать два адаптивных лендинга Tilda.
Пишите-обсудим все детали. Сделать нужно обязательно сегодня, то есть к работе нужно приступить прямо сейчас. Примите этот фактор.
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