Нужен аналогичный проект

$8000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт44 заявки1449 просмотров

Здравствуйте!

Мы хотим запустить свой интернет-аукцион, уже есть примерное виденье, скажу проще, хочется сделать копию уже существующего сайта. Когда я говорю копию, то имею ввиду один в один, но со своим дизайном.

Сам сайт: https://sh81.ru/sdfsdfsa

Далее, после регистрации вам будет доступен личный кабинет, советую его изучить и потыкать что и как прежде, чем предлагать услуги (я не умоляю ваших способностей, но все же трезво оцените оные).

После оплаты будут доступны бонусы (тут уже сами смотрите, на словах трудно объяснить, что они дают, а заставлять вас пополнять баланс сайта идея не очень).

В общем и целом, что нам нужно:

1. Точная копия сайта.

2. Уникальный дизайн.

3. Прием платежей от всего, что только можно и нельзя.

4. Удобный личный кабинет, на сайте образчике он в целом хороший, но хотелось бы чуть улучшить.

5. Стек технологий, желательно чистый PHP, крайне нежелательны фреймворки, но в целом такой вариант возможен, если вы сможете обосновать его необходимость, то можно обсудить. MySQL, JS и т.д. по стандарту.

Бюджет указан примерный, если понадобиться может увеличить, если на это будет необходимость.

Мы хотим качественный продукт и работа в стиле "быстрее-быстрее, как-нибудь и сдать, а потом если, что допилим", тут не подходит. Повторюсь оценивайте свои силы. 

По времени мы ориентируемся в полгода, может больше, может меньше.

Проект открыт как для фрилансеров-одиночек (если вы сможете все от дизайна, код и до верстки),  групп фрилансеров или целых студий.

P.S.

Обязательно изучите сайт, зарегистрируйтесь, изучите личный кабинет, момент с пополнением, как устроены ставки и т.д.

JavaScriptMySQLPHP
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alnsam1990
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