Разработка портала (под ключ) – финансовый супермаркет (Маркетплейс) Если проект интересен и есть опыт в похожих проектах, то предоставьте, пожалуйста, следующее: 1. Технологии которые вы предлагаете использовать в данном ...
Нужен аналогичный проект
Здравствуйте!
Мы хотим запустить свой интернет-аукцион, уже есть примерное виденье, скажу проще, хочется сделать копию уже существующего сайта. Когда я говорю копию, то имею ввиду один в один, но со своим дизайном.
Сам сайт: https://sh81.ru/sdfsdfsa
Далее, после регистрации вам будет доступен личный кабинет, советую его изучить и потыкать что и как прежде, чем предлагать услуги (я не умоляю ваших способностей, но все же трезво оцените оные).
После оплаты будут доступны бонусы (тут уже сами смотрите, на словах трудно объяснить, что они дают, а заставлять вас пополнять баланс сайта идея не очень).
В общем и целом, что нам нужно:
1. Точная копия сайта.
2. Уникальный дизайн.
3. Прием платежей от всего, что только можно и нельзя.
4. Удобный личный кабинет, на сайте образчике он в целом хороший, но хотелось бы чуть улучшить.
5. Стек технологий, желательно чистый PHP, крайне нежелательны фреймворки, но в целом такой вариант возможен, если вы сможете обосновать его необходимость, то можно обсудить. MySQL, JS и т.д. по стандарту.
Бюджет указан примерный, если понадобиться может увеличить, если на это будет необходимость.
Мы хотим качественный продукт и работа в стиле "быстрее-быстрее, как-нибудь и сдать, а потом если, что допилим", тут не подходит. Повторюсь оценивайте свои силы.
По времени мы ориентируемся в полгода, может больше, может меньше.
Проект открыт как для фрилансеров-одиночек (если вы сможете все от дизайна, код и до верстки), групп фрилансеров или целых студий.
P.S.
Обязательно изучите сайт, зарегистрируйтесь, изучите личный кабинет, момент с пополнением, как устроены ставки и т.д.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $4004Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт5 лет назад
Для построения сайта с партнерской программой требуется специалист, имеющий опыт работы с базами данных клиентов, зарегистрированных в системе. Необходим опыт интеграции платежных систем на сайт.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать сайт на вордпресс аналогичный этому: https://zubza.ru/. Шаблон дизайна есть, но сделан для yii2. Если сможете сами адаптировать, учтем в цене. Если нет, сами оптимизируем под вордпресс. Нужно сделать каталог - товары только текстовые (остальные ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужен простой сайт по пригону авто из США, без всяких калькуляторов и т.д. Лендинг не подходит, лучше полноценный. Не обязательно уникальный, можно готовый шаблон или копия аналогичных уже существующих сайтов. (Киев, Украина)Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть готовый сайт(интернет-магазин) в архиве и дб тоже в архиве, проект не большой 3 категории и 5 под категорий. Проект был заморожен 2 года назад Сейчас хочу использовать опять этот сайт но возможно под другим ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
добрый день, сколько $ встанет на сегодня реализация типа https://www.orgprint.ru/ со всеми доработками под ключ. что в итоге вы сделали по заказу на 70$, ссылку на портфолио. Благодарю.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $250
Шаблон можно готовый, но тематичный. Так же потребуется помощь по сео настройке.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется создать сайт.Через него по партнерским программам от разных разработчиков будут продаваться читы для кс го. В качестве прототипа можно посмотреть этот сайт https://armgames.ru/Целевая аудитория - молодыелюди от 7 до 30 лет.Сайт должен быть ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен сайт такси с главной страницей с разделом для корпоративных клиентов, трансферных поездок, с формой для заказа такси и разделом для привлечения водителей. Примеры: https://gettransfer.com/ru taxi.yandex.ru/business/ taxi.yandex.ru/rabota/ 1. ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть наш сайт gkgeostroy.com Есть сайт конкурента lstk-ural.ru (используется Joomla и шаблон yootheme gusto) Надо сделать нам похожее оформление Ваши предложения по цене?Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт5 лет назад