1) Нужно приложение для Windows mobile которая состоит из 5 простых экранов 2) Нужно подключить push уведомление 3) Нужно размесить в Microsoft Store (учетная запись уже оплачена) Наличие опыта в ...
Приложение Android и iOS для OTT (IPTV) сервиса
Требуется разработка приложения для OTT/IPTV сервися на Android и iOS.
Интересует только качественная работа.
Предпочтение кандидатам с опытом подобной разработки. Оплата достойная.
Подробное ТЗ в аттаче.
Пожалуйста, пишите Ваши сроки, цену и примеры работ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $75Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Разработать приложение для платформ Android и iOS передача данных - https://business-rating.company/api.html Приложение для поиска компании по ИНН, ОГРН, ОГРНИП, ФИО или названию компании, в результате поиска конкретные компании с данными как на странице ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $3700
Здравствуйте. Проект КукуВан, подобие юбера только другое направление- мелкие грузоперевозки. Подробное тз, только после знакомства с разработчиком. Извините. Ищу разработчика (IOS, Android, Codeigniter) для доработки уже начатого проекта на codeignitere. Либо ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Необходимо разработать IOS версию приложения. Вот андроид версия:https://play.google.com/store/apps/details?id=tech.donut.prokuror Дизайн - предоставим, файлы с данными также предоставим. Работа срочная. Приложение - простейшее, обычная книга. IOS аккаунт уже создан, сертификат разработчика естьМобильные приложения2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать прогу под Windows и Android, которая будет во все исходящие сообщения в основных средах общения (Скайп, ВК, ФБ, Одноклассники, mail.ru, yandex.ru, gmail.com, и что еще порекомендуете? По статистике надо выбрать среды, покрывающие ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать приложения для платформ andoid и ios, а так же серверную часть. Работать будем только по безопасной сделке. Описание приложений для сервиса "Вызов авто" Сервис состоит из двух приложений - ...Мобильные приложения9 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать мобильное приложение Дизайн готов Оставляйте заявки, кто готов мне помочь В заявках указывайте свой скайпМобильные приложения15 заявокЗакрыт8 лет назад
- $400
Приветствуйю ! Необходимо кастомизировать/переделать бэкэнд платформы GCS для беспилотника который я разрабатываю. В настоящее у меня есть opensource версия, с которой я работаю, но мне необходимо ее ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Прилагаю программу с исходным кодом. Необходимы доработки. Код не самого лучшего качества, поэтому так же рассматриваю вариант написания с нуля, всё зависит от цены. Суть программы - Хронометраж дня. Как она работает описано в файле Readme.docx ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо разработать простое мобильное приложение с геолокацией. Под андроид и ios Это новый проект по этому нет ТЗ. Нужно обсуждать. Указывайте минимальные цены при отклике и примеры разработанных ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт8 лет назад