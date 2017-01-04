Приложение Android и iOS для OTT (IPTV) сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт21 заявка666 просмотров

Требуется разработка приложения для OTT/IPTV сервися на Android и iOS.

Интересует только качественная работа.

Предпочтение кандидатам с опытом подобной разработки. Оплата достойная.

Подробное ТЗ в аттаче.

Пожалуйста, пишите Ваши сроки, цену и примеры работ.

AndroidiOS
8 лет назад
ChehovAnd
Андрей 
44 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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