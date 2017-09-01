1) Нужно приложение для Windows mobile которая состоит из 5 простых экранов 2) Нужно подключить push уведомление 3) Нужно размесить в Microsoft Store (учетная запись уже оплачена) Наличие опыта в ...
Приложение под Android и iOS
Разработать приложение для платформ Android и iOS
передача данных - https://business-rating.company/api.html
Приложение для поиска компании по ИНН, ОГРН, ОГРНИП, ФИО или названию компании, в результате поиска конкретные компании с данными как на странице - https://business-rating.company/kompanii/razj/62/ogrn_1117746027959.html
Предложения рассматриваются только от компаний которые ознакомятся с проектом предварительно и могут назвать ориентированные сроки исполнения и стоимость работы.
Без ознакомления, сроков и стоимость - заявки будут удалены.
Следующие проекты:
Реализация приложения для компаний (поиск) - https://business-rating.company/kompanii.html
Реализация приложения для тендеров - https://business-rating.company/tenders.html
Реализация приложения для маркета - https://business-rating.company/market.html
В данный момент рассматриваем реализацию - "приложения для компаний (поиск)"
следующие приложения будут:
- приложения для тендеров
- приложения для маркета
Надеемся на перспективное и взаимовыгодное сотрудничество.
Выбранный исполнитель
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