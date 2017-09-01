Приложение под Android и iOS

Разработать приложение для платформ Android и iOS

передача данных - https://business-rating.company/api.html

Приложение для поиска компании по ИНН, ОГРН, ОГРНИП, ФИО или названию компании, в результате поиска конкретные компании с данными как на странице - https://business-rating.company/kompanii/razj/62/ogrn_1117746027959.html

Предложения рассматриваются только от компаний которые ознакомятся с проектом предварительно и могут назвать ориентированные сроки исполнения и стоимость работы.

Без ознакомления, сроков и стоимость - заявки будут удалены.

Следующие проекты:

Реализация приложения для компаний (поиск) - https://business-rating.company/kompanii.html

Реализация приложения для тендеров - https://business-rating.company/tenders.html

Реализация приложения для маркета - https://business-rating.company/market.html

В данный момент рассматриваем реализацию - "приложения для компаний (поиск)"

следующие приложения будут:

- приложения для тендеров

- приложения для маркета

Надеемся на перспективное и взаимовыгодное сотрудничество.