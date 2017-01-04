Требуется программист на Unity или Unreal Engine.

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Требуется программист на Unity или Unreal Engine. 

Желательно опыт в создании 3D игр "раннеров". 

Условие проекта: 

Создать стабильное демо бегущего персонажа по типовой локации и собирающего награду по пути для платформ iOs и Android 

На данном этапе, есть вся техническая документация и 3D дизайн 

Предлагаем два варианта вознаграждения: 

вариант 1: 

Программист говорит сколько требуется и мы закладываем сумму в бюджет. В момент продажи проекта восполняем программисту его затраты. 

вариант 2: 

Программист обозначает необходимый бюджет и далее мы смотрим на соответствие его портфолио и запрошенного бюджета и решает подходит ли нам этот кандидат или нет, если подходит тогда мы оплачиваем его работу и работаем по предоплате. 

Сроки выполнения работы 1 месяц

AndroidiOSUnityUnreal Engine
8 лет назад
prof3dwork
42 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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