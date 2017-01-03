Мобильное приложение на Android для агентства недвижимости

Дизайн приложения будет. Нужно реализовать программную часть.

Основной функционал:

- когда в базе появляется новый объект недвижимости пользователям приходит push уведомление об этом

- фильтр недвижимости

- отправка запроса

Используем специальный софт для управления недвижимостью, поэтому нужно будет каким-то образом подвязать приложение под него, посмотреть нужна ли разработка серверной части или можно без нее.