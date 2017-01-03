Мобильное приложение на Android для агентства недвижимости

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Закрыт10 заявок167 просмотров

Дизайн приложения будет. Нужно реализовать программную часть. 

Основной функционал:

- когда в базе появляется новый объект недвижимости пользователям приходит push уведомление об этом

- фильтр недвижимости

- отправка запроса

Используем специальный софт для управления недвижимостью, поэтому нужно будет каким-то образом подвязать приложение под него, посмотреть нужна ли разработка серверной части или можно без нее.

Android
8 лет назад
prosto_Bill
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров