Мессенджер на основе платформы QuickBlox

Необходимо разработать мессенджер под iOS на основе платформы QuickBlox (http://quickblox.com). На языке Swift.

На первом этапе требуется только разработка чата.

Желательно не команда, а один разработчик. Сам сейчас обладаю только начальными навыками разработки под iOS, но в будущем планировал взять поддержку проекта на себя. Поэтому хотелось бы иметь возможность консультироваться по определённым местам кода.

Очень желательно использовать систему контроля версий - Git (на BitBucket).

Оплата за каждый этап выполненной работы.

Дизайн мобильного приложения уже готов.