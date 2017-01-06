Разработка приложения на телефон

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Закрыт6 заявок133 просмотра

Необходимо разработать приложение на android и IOS, которое будет доступно в playmarket и applestore. Нужно чтобы при открытии приложения на телефоне или планшете, можно было попасть в папку с картинками на наших сайтах, где в дальнейшем их можно будет просмотреть и показать поставщику или наоборот, поставщик сможет фотографировать или загружать изображения, чтобы мы могли их посмотреть. Также при фотографировании, чтобы с телефона попадало фото сразу сразу в папку с картинками на сайте. Пример приложения наподобие optom.mi.

Пишите цену и сроки по разработке данного приложения.

AndroidiOS
8 лет назад
guest_14816304150782
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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