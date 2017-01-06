Требуется разработка приложения для OTT/IPTV сервися на Android и iOS. Интересует только качественная работа. Предпочтение кандидатам с опытом подобной разработки. Оплата достойная. Подробное ТЗ в аттаче. Пожалуйста, пишите ...
Разработка приложения на телефон
Необходимо разработать приложение на android и IOS, которое будет доступно в playmarket и applestore. Нужно чтобы при открытии приложения на телефоне или планшете, можно было попасть в папку с картинками на наших сайтах, где в дальнейшем их можно будет просмотреть и показать поставщику или наоборот, поставщик сможет фотографировать или загружать изображения, чтобы мы могли их посмотреть. Также при фотографировании, чтобы с телефона попадало фото сразу сразу в папку с картинками на сайте. Пример приложения наподобие optom.mi.
Пишите цену и сроки по разработке данного приложения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте уважаемые разработчики! Нужно создать приложение в котором пользователи смогут записываться на занятия. что необходимо реализовать: 1) регистрация по номеру телефона. (не обязательно подтвержение смс) 2) возможность выбора: дня -> преподавателя -> ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать мобильное приложение по типу TInder для обмена сообщений между людьми и с геолокализацией. Вся графика и ТЗ готовы. Предпочту гибридный вариант на базе Ionic или Cordova. Серверная часть и api для чата готовы. ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Нужно сделать простое приложение обертку под Android, При запуске появляется поле в котором можно ввести любой URL (без http) и дальше приложение показывает указанную страницу во внутреннем браузере на полный экран без адресной строкиМобильные приложения12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Необходимо разработать мессенджер под iOS на основе платформы QuickBlox (http://quickblox.com). На языке Swift. На первом этапе требуется только разработка чата. Желательно не команда, а один разработчик. Сам сейчас обладаю ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется программист на Unity или Unreal Engine. Желательно опыт в создании 3D игр "раннеров". Условие проекта: Создать стабильное демо бегущего персонажа по типовой локации и собирающего ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Мобильное приложение под андроид Есть макеты. Покажу в ЛС. Оставляйте заявки, кто готов приступить сразу после обсуждения.Мобильные приложения13 заявокЗакрыт8 лет назад
Дизайн приложения будет. Нужно реализовать программную часть. Основной функционал: - когда в базе появляется новый объект недвижимости пользователям приходит push уведомление об этом - фильтр недвижимости - отправка запроса Используем ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт8 лет назад
Разработать приложение для платформ Android и iOS передача данных - https://business-rating.company/api.html Приложение для поиска компании по ИНН, ОГРН, ОГРНИП, ФИО или названию компании, в результате поиска конкретные компании с данными как на странице ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $3700
Здравствуйте. Проект КукуВан, подобие юбера только другое направление- мелкие грузоперевозки. Подробное тз, только после знакомства с разработчиком. Извините. Ищу разработчика (IOS, Android, Codeigniter) для доработки уже начатого проекта на codeignitere. Либо ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт8 лет назад