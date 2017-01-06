Разработка приложения на телефон

Необходимо разработать приложение на android и IOS, которое будет доступно в playmarket и applestore. Нужно чтобы при открытии приложения на телефоне или планшете, можно было попасть в папку с картинками на наших сайтах, где в дальнейшем их можно будет просмотреть и показать поставщику или наоборот, поставщик сможет фотографировать или загружать изображения, чтобы мы могли их посмотреть. Также при фотографировании, чтобы с телефона попадало фото сразу сразу в папку с картинками на сайте. Пример приложения наподобие optom.mi.

Пишите цену и сроки по разработке данного приложения.