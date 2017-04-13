Приложение Androidi&IOS

Нужно сделать мобильное приложение по типу TInder для обмена сообщений между людьми и с геолокализацией. Вся графика и ТЗ готовы. Предпочту гибридный вариант на базе Ionic или Cordova. Серверная часть и api для чата готовы. Оставляйте ваши заявки, а также ссылки или описание аналогичных проектов (с геолокализацией или чатами), выбранным кандидатам отправлю ТЗ с графикой для оценки. Нужно приступить будет к работе в ближайшее время, не отвечайте если вы сразу не сможете реализовать проект