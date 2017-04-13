Приложение Androidi&IOS

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен7 заявок171 просмотр

Нужно сделать мобильное приложение по типу TInder для обмена сообщений между людьми и с геолокализацией. Вся графика и ТЗ готовы. Предпочту  гибридный вариант на базе Ionic или Cordova. Серверная часть и api для чата готовы. Оставляйте ваши заявки, а также ссылки или описание аналогичных проектов (с геолокализацией или  чатами), выбранным кандидатам отправлю ТЗ с графикой для оценки. Нужно приступить будет к работе в ближайшее время, не отвечайте если вы сразу не сможете реализовать проект

iOS
8 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Выбранный исполнитель

dima-opr
Дима 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$200
25 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

dima-opr
Дима 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад