Приложение для записи на занятие (android)

Здравствуйте уважаемые разработчики! Нужно создать приложение в котором пользователи смогут записываться на занятия.

что необходимо реализовать:

1) регистрация по номеру телефона. (не обязательно подтвержение смс)

2) возможность выбора: дня -> преподавателя -> (тут будет выводиться время) -> и кнопка записи.

3) отмена записи (либо будет осуществляться звонок на номер преподавателя или отправляться смс, ну и естественно снятие брони в базе)

4) ну и по мелочи будет несколько страниц на одной собрано что преподается и кем (соответственно с переходом к записи, и страница контактов)

Так же хорошо бы было реализовать уведомления. Чтобы всех можно было оповещать о предстоящих событиях.

Интересуют ваши выполненные работы, сроки на разработку и цена. В перспективе и приложение для ios. Так что цену хотелось бы узнать отдельно за приложение для android и отдельно за ios.

Спасибо за внимание!