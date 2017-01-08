Здравствуйте,

По моему ТЗ нужно написать Password manager c интегрированной выделенной виртуальной клавиатурой, которая будет доступна в любом андроид приложении.

Основная фишка:

1)пароль сгенерированный, скажем, для фейсбука сохраняется в базу даннных

2)Далее при вводе пароля на странице фейсбук в браузере, пассворд менеджер предлагает ему вставить сохраненный в базе данных пароль.

3)если пользователь одобряет действие, пароль вставляется из базы данных в поле ввода пароля

Наброски, информатичный материал, сорцы подобного приложения предоставляются.

У самого , к сожалению, не хватает на это времени.

Цена договорная

сроки 2 недели

Просьба обращатсья людям только с опытом и с ПОРТФОЛИО

Новичков прошу не беспокоить.