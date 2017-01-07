Сделать верстку мобильного приложения

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Закрыт7 заявок159 просмотров

Сделать верстку мобильного приложения

Задание срочное. Есть макеты.

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8 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров