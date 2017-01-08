IOS: конвертация кода Swift 1.* в более актуальную версию.

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Закрыт1 заявка152 просмотра

есть паблик-проект сделанный в 2014 году на ранней версии Swift'а.

 Сейчас проект перестал собираться , куча ошибок с приведением типов.  Нужно это вылечить , чтобы проект собирался и работал. Потом будем развивать. 

Проект: https://bitbucket.org/josip04/videoencoder 

Пишите пожалуйста стоимость работы и срок.

По оплате: только рублёвые кошельки-карты.

iOSSwift
8 лет назад
os
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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