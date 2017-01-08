Необходимо разработать Back end кроссплатформенного мобильного приложенияТЗ во вложении и оно обсуждается, как и бюджет.Дизайн на стадии утверждения https://projects.invisionapp.com/share/Q59UXE5KS
IOS: конвертация кода Swift 1.* в более актуальную версию.
есть паблик-проект сделанный в 2014 году на ранней версии Swift'а.
Сейчас проект перестал собираться , куча ошибок с приведением типов. Нужно это вылечить , чтобы проект собирался и работал. Потом будем развивать.
Проект: https://bitbucket.org/josip04/videoencoder
Пишите пожалуйста стоимость работы и срок.
По оплате: только рублёвые кошельки-карты.
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