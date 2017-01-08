Приложение IOS&Android

Нужно сделать мобильное приложение по типу объявлений купли продажи и с геолокализацией. Вся графика и ТЗ готовы. Предпочту гибридный вариант на базе Ionic или Cordova. Оставляйте ваши заявки, а также ссылки или

описание аналогичных проектов (с геолокализацией ), выбранным кандидатам отправлю ТЗ с графикой для оценки. Нужно приступить будет к работе в ближайшее время