Мобильное приложение с 3D моделью машины

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Закрыт2 заявки167 просмотров

Нужно разработать мобильное приложение по тюнингу машин.

Всего 5 моделей

Описание - https://docs.google.com/document/d/1Tn0SI-z2FXI4rBW31Nh3wP_lXTLkDLvMeZk6RHV8RBA/edit

От вас Цена Срок

С нас Дизайн и 3D модель

8 лет назад
fanya73
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров