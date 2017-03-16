IOS простое приложение (4 экрана, 15 смс команд без обратной связи)

$830
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен2 заявки186 просмотров

Добрый день, С Наступившим! Есть задача разработать IOS приложение (точнее доработать). Цель приложения: для управления системой вентиляции и теплообмена дома посредством отправки СМС. Дизайн также требуется разработать на основании мокапов клиента. Требуется разработать приложение на нативе (Objective-C_, без использования всяких каркасов.

Объем работ: внутренние настройки, в приложении 4 экрана, 15 смс команд со статусами, 20 сервисных функций, тз готово, но все довольно просто, готов обсудить.

Срок разработки – 12 дней.

Рассматриваем сотрудничество только по постоплате.

Стоимость - до 30тр за разработку приложения на IOS.

iOS
8 лет назад
a456
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

ki44321
Виктор 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$200
14 дней
Качественная работа, всегда на связи, адекватный подход к работе, профессионально. рекомендую
Все отлично, рекомендую. Четкие задачи, оплата вовремя, доплаты за доработки.

Заявки фрилансеров

ki44321
Виктор 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад