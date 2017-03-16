Нужно разработать мобильное приложение по тюнингу машин. Всего 5 моделей Описание - https://docs.google.com/document/d/1Tn0SI-z2FXI4rBW31Nh3wP_lXTLkDLvMeZk6RHV8RBA/edit От вас Цена Срок С нас Дизайн и 3D модель
IOS простое приложение (4 экрана, 15 смс команд без обратной связи)
Добрый день, С Наступившим! Есть задача разработать IOS приложение (точнее доработать). Цель приложения: для управления системой вентиляции и теплообмена дома посредством отправки СМС. Дизайн также требуется разработать на основании мокапов клиента. Требуется разработать приложение на нативе (Objective-C_, без использования всяких каркасов.
Объем работ: внутренние настройки, в приложении 4 экрана, 15 смс команд со статусами, 20 сервисных функций, тз готово, но все довольно просто, готов обсудить.
Срок разработки – 12 дней.
Рассматриваем сотрудничество только по постоплате.
Стоимость - до 30тр за разработку приложения на IOS.
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