IOS простое приложение (4 экрана, 15 смс команд без обратной связи)

Добрый день, С Наступившим! Есть задача разработать IOS приложение (точнее доработать). Цель приложения: для управления системой вентиляции и теплообмена дома посредством отправки СМС. Дизайн также требуется разработать на основании мокапов клиента. Требуется разработать приложение на нативе (Objective-C_, без использования всяких каркасов.

Объем работ: внутренние настройки, в приложении 4 экрана, 15 смс команд со статусами, 20 сервисных функций, тз готово, но все довольно просто, готов обсудить.

Срок разработки – 12 дней.

Рассматриваем сотрудничество только по постоплате.

Стоимость - до 30тр за разработку приложения на IOS.