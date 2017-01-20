Нарисовать лого

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Завершен7 заявок201 просмотр

Нужно нарисовать лого на сайт: http://googlehotels.us

Лого:  Google Hotels

Лого в стиле гугла

Вот и все задание. 

Файл нужен будет в расширении svg

Размер: 200х55

Задание копеечное, не предлагайте услуги за 5000 - 25000 руб 

8 лет назад
Golink
Павел 
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад
$5
1 день
Быстро, четко, качественно. Мои рекомендации.
Все отлично, простая и четкая задача, мгновенная оплата.

Заявки фрилансеров

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад