Персональный проект для Азарнова Виктора

Виктор предложил несколько достойных вариантов, каждый из которых был неповторим. Очень точно уловил наши пожелания и воплотил задумку в логотипе. Определиться и выбрать один было трудной задачей. Качество работы на высоте, все сделано в оговоренные сроки, всегда на связи! Спасибо, Виктор, за Вашу работу! Рекомендую, как отличного дизайнера!