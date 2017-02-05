Персональный проект для Азарнова Виктора

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен6 заявок225 просмотров

Разработка логотипа и дизайна каталога для ирландского паба.

8 лет назад
lala
56 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
10 минут назад
8 лет назад
$200
5 дней
Виктор предложил несколько достойных вариантов, каждый из которых был неповторим. Очень точно уловил наши пожелания и воплотил задумку в логотипе. Определиться и выбрать один было трудной задачей. Качество работы на высоте, все сделано в оговоренные сроки, всегда на связи! Спасибо, Виктор, за Вашу работу! Рекомендую, как отличного дизайнера!
Интересный проект, грамотное, подробное задание, оперативная связь и только позитивное впечатление от совместной работы. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
10 минут назад
8 лет назад
#1
Логотипы и Знаки

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