Доброго времени суток! Пожалуйста, помогите мне сделать красивый и запоминающийся логотип для моего сайта: www.inessasm.com (временный делала сама)... Текст "Инесса Смолярчук. Профессиональный психолог". Смысл моей деятельности : психологическая помощь детям и ...
Разработать логотип и элементы стиля для сервиса аренды недвижимости
Требуется разработать логотип для сервиса аренды недвижимости, подобрать цветовое решение, шрифты, разработать дизайн типовой визитки и макета документации.
Заявки рассматриваются в течение 1 недели, затем выбирается победитель.
Исходные данные:
- Наименование: ALBATROS RENT VСA (ALBATROS RENT VILLAS СHALETS APPARTMENTS)
- Цветовые решения: готовых решений нет
- Логотип отсутствует
Задача:
1. Подготовить современный логотип для сервиса аренды элитной недвижимости за рубежом ALBATROS RENT VСA. Логотип должен состоять из текстовой части и фирменного знака.
2. Фирменные цветовые решения отсутствуют и требований нет. Важно, чтобы цветовые решения без потери привлекательности и смысла могли быть выполнены в одном цвете (темный на светлом фоне, светлый на темном). Одноцветные варианты обязательно показать.
3. Предусмотреть несколько вариантов взаиморасположения фирменного знака и текста: 1 – квадратный вариант (текстовая часть расположена под фирменным знаком), 2 – прямоугольный вариант (текстовая часть располагается справа по отношению к фирменному знаку).
4. Фирменный знак и шрифты должны соответствовать аудитории проекта - это аудитория класса люкс, как и недвижимость, предоставляемая в аренду. Именно поэтому лого должен выглядеть "дорого" - стильно и лаконично.
5. При приемке работы - требуется предоставить все варианты логотипа в форматах cdr, ai, psd, png, а также использованные шрифты.
6. Логотип должен быть выполнен в современном стиле, подразумевается возможность использования на печатных материалах компании, в документах, а также в веб-решениях. Предпочтительны «плоские» (flat) решения – компании нужен современный логотип, но при этом попадающий в аудиторию проекта.
Внимание:
Обязательно покажите примеры использования логотипа для оформления полиграфии. Устроят обычные клипарты. С победителем допускаем дальнейшее сотрудничество по дизайну полиграфической продукции – буклетов, листов и т. д.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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