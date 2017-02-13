Разработать логотип и элементы стиля для сервиса аренды недвижимости

# 1 — $ 50

Требуется разработать логотип для сервиса аренды недвижимости, подобрать цветовое решение, шрифты, разработать дизайн типовой визитки и макета документации.

Заявки рассматриваются в течение 1 недели, затем выбирается победитель.

Исходные данные:

- Наименование: ALBATROS RENT VСA (ALBATROS RENT VILLAS СHALETS APPARTMENTS)

- Цветовые решения: готовых решений нет

- Логотип отсутствует

Задача:

1. Подготовить современный логотип для сервиса аренды элитной недвижимости за рубежом ALBATROS RENT VСA. Логотип должен состоять из текстовой части и фирменного знака.

2. Фирменные цветовые решения отсутствуют и требований нет. Важно, чтобы цветовые решения без потери привлекательности и смысла могли быть выполнены в одном цвете (темный на светлом фоне, светлый на темном). Одноцветные варианты обязательно показать.

3. Предусмотреть несколько вариантов взаиморасположения фирменного знака и текста: 1 – квадратный вариант (текстовая часть расположена под фирменным знаком), 2 – прямоугольный вариант (текстовая часть располагается справа по отношению к фирменному знаку).

4. Фирменный знак и шрифты должны соответствовать аудитории проекта - это аудитория класса люкс, как и недвижимость, предоставляемая в аренду. Именно поэтому лого должен выглядеть "дорого" - стильно и лаконично.

5. При приемке работы - требуется предоставить все варианты логотипа в форматах cdr, ai, psd, png, а также использованные шрифты.

6. Логотип должен быть выполнен в современном стиле, подразумевается возможность использования на печатных материалах компании, в документах, а также в веб-решениях. Предпочтительны «плоские» (flat) решения – компании нужен современный логотип, но при этом попадающий в аудиторию проекта.

Внимание:

Обязательно покажите примеры использования логотипа для оформления полиграфии. Устроят обычные клипарты. С победителем допускаем дальнейшее сотрудничество по дизайну полиграфической продукции – буклетов, листов и т. д.