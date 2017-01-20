Лого для сайта

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Завершен29 заявок270 просмотров

Доброго времени суток! Пожалуйста, помогите мне сделать красивый и запоминающийся логотип для моего сайта: www.inessasm.com

(временный делала сама)... Текст "Инесса Смолярчук. Профессиональный психолог". Смысл моей деятельности : психологическая помощь детям и родителям.

Обязательно должен быть красивый шрифт.  Этот  шрифт на сайте мне нравится.

http://www.drkarinschwartz.com/  

С уважением, Инесса.

8 лет назад
guest_14846682453826
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

AleksandrLazarev
Александр 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$8
1 день
Мне очень понравилось работать с Александром. К выполнению задания подошел творчески, продемонстрировал умения работы в фотошопе и иллюстраторе. У меня был большой выбор среди фрилансеров, предлагавших свои услуги, которые просто использовали лого с сайта logaster.ru. Александр понимает идею автора задания, предлагает нестандартные решения и, по необходимости, вносит правки. Работать с Александром очень легко.
Отличный заказчик понимающий, ответственный, правильно и корректно поставил задачу, очень приятно было работать крайне советую данного заказчика!

Заявки фрилансеров

AleksandrLazarev
Александр 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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