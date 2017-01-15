Нужен логотип для магазина

Логотип для магазина аксессуаров с прицелом на открытие множества салонов. Вижу его так: Смартфон в шапочке, шарфе, со стеклом на экране, чтобы это было заметно (сделать с переливающимся светом), рядом стоит рюкзак и торчит кабель и вилка))

Хочется чтобы было в стилистике как на фото кондитерская.

Приложил несколько кривых набросков, не судите строго))

спасибо за внимание