Создание логотипа

$77
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен21 заявка1148 просмотров
#1$60
#2$17

техническое задание в прикрепленном файле

8 лет назад
ZarDen
Денис 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победители конкурса

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
21 час назад
8 лет назад
#2
Очень качественная работа по созданию логотипа. Чувствуется рука профессионала! коммуникации на отлично, по моей просьбе быстро и качественно были внесены изменения. Спасибо! Рекомендую
Спасибо Денису за конкурс, сотрудничество прошло успешно, мои наилучшие рекомендации!
katans
36 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
#1
Екатерина сделала очень хорошую работу по созданию логотипа. Быстро отвечает и вносит необходимые корректировки. В результате 1 место в конкурсе. Спасибо! Рекомендую
Рекомендую Дениса!!! отличный конкурс, отличный заказчик, знает чего хочет, ставит понятные задачи, легко идет на контакт) оплата сразу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)

Заявки фрилансеров

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
21 час назад
8 лет назад
#2
ТОП-5
Логотипы и Знаки
katans
36 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
#1