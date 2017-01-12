Дизайн логотипа и иконки для сайта kinoarbuz.com

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт28 заявок224 просмотра

Для тематического сайта kinoarbuz.com нужно сделать дизайн иконки и логотипа.

Желательно предложить 1-2 варианта.

8 лет назад
nalex87
46 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров