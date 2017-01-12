Логотип для сайта мебельной фабрики

# 1 — $ 15

Нужен логотип, сайт называется: издревле.рф

сам сайт еще не запущен.

Производство состаренной садовой мебели.

Во вложении:

- картинка, т.к. сказать текущий вариант, из него нужно взять "стружку" (слева она) и обыграть или представить в другом виде. либо как альтернатива обыграть что-то из ассортимента продукции.

- примеры продукции.

написание не должно быть слишком "старинным" с вензялями итп.

Желаемый формат: "стружка" издревле.рф

Обязательно нужно скинуть черновой набросок, для оценки вашей идеи.

Чей вариант понравится - с тем работаем.

Бюджет обсуждается.