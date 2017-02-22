Нарисовать логотип гостиницы по эскизу

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок200 просмотров

Необходимо нарисовать логотип по представленному экскизу, также прилагается пример какого типа и качества необходим логотип. Необходимо в цвете, цвета уточним при обсуждении. Пишите, буду рад сотрудничеству.

8 лет назад
KuchukovMD
Мурат 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

marica2
Марина 
44 года
13 лет в сервисе
Была
5 дней назад
8 лет назад
$20
2 дня
Очень доволен работой. Всё выполнено в срок, было представлено несколько вариантов. Спасибо большое! Всем советую)
Мурат очень ответственный, серьозный заказчик. Оплата вовремя, приятное общение и взамопонимание. Я рада сотрудничеству и удовольствием буду рада сотрудничеству в будующем!

Заявки фрилансеров

marica2
Марина 
44 года
13 лет в сервисе
Была
5 дней назад
8 лет назад