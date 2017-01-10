Логотип для бренда одежды

Нужно разработать лого для бренда одежды для футбольных фанатов. Ищем человека с ценами за лого в районе $150-250.

Срок на работу 1-2 недели, начать надо сейчас.

Детали по задаче вышлю отдельно тем, кто устроит по качеству портфолио.

Требования к человеку:

* Ответственность (чтобы если пообещал, то делал)

* Умение доводить проект до завершения даже если сложно идет (в худшем случае надо выдавать 15-25 вариантов на выбор, вы должны уметь работать с подобного рода проектами)

Плюсом будет знание английского и опыт в других сферах (игровые лого, интерфейсы, иконки и т.п.). Если это есть расскажите/покажите.

Если вам интересно – откликайтесь на проект и сразу указывайте:

1) Ссылку на портфолио, где все ваши лого можно посмотреть в удобном виде (например, файл, где собраны все лого и их можно увидеть на одном экране). НЕ список ссылок на отдельные работы, если у вас не Pro аккаунт

2) Уровень вашего английского по 10-бальной шкале, где 10 – native speaker

3) Цену за лого.

Если пришлете резюме или ссылку на какую страничку по которой будет понятно что вы за человек – вообще хорошо будет.

Спасибо.

P.S. Пожалуйста, НЕ делайте стандартной бомбежки. Отвечать буду только тем, кто ответит на мои вопросы выше.