Логотип для бренда одежды

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт19 заявок287 просмотров

Нужно разработать лого для бренда одежды для футбольных фанатов. Ищем человека с ценами за лого в районе $150-250. 

Срок на работу 1-2 недели, начать надо сейчас. 

Детали по задаче вышлю отдельно тем, кто устроит по качеству портфолио. 

Требования к человеку:  

* Ответственность (чтобы если пообещал, то делал)  

* Умение доводить проект до завершения даже если сложно идет (в худшем случае надо выдавать 15-25 вариантов на выбор, вы должны уметь работать с подобного рода проектами)  

Плюсом будет знание английского и опыт в других сферах (игровые лого, интерфейсы, иконки и т.п.).  Если это есть расскажите/покажите.

Если вам интересно – откликайтесь на проект и сразу указывайте:  

1) Ссылку на портфолио, где все ваши лого можно посмотреть в удобном виде (например, файл, где собраны все лого и их можно увидеть на одном экране). НЕ список ссылок на отдельные работы, если у вас не Pro аккаунт   

2) Уровень вашего английского по 10-бальной шкале, где 10 – native speaker  

3) Цену за лого.  

Если пришлете резюме или ссылку на какую страничку по которой будет понятно что вы за человек – вообще хорошо будет.  

Спасибо. 

P.S. Пожалуйста, НЕ делайте стандартной бомбежки. Отвечать буду только тем, кто ответит на мои вопросы выше.

8 лет назад
ArcticLine2
40 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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