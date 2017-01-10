нужно нарисовать заново логотип, по образу имеющегося. Креатив приветствуется, логотип нужен для сайта profilaktika.CLUB - название пишется именно так (с маленькой буквы, клуб - большими буквами). тематика - здоровый образ жизни, медицина, красота, семья, дети, ...
Логотип для бренда одежды
Нужно разработать лого для бренда одежды для футбольных фанатов. Ищем человека с ценами за лого в районе $150-250.
Срок на работу 1-2 недели, начать надо сейчас.
Детали по задаче вышлю отдельно тем, кто устроит по качеству портфолио.
Требования к человеку:
* Ответственность (чтобы если пообещал, то делал)
* Умение доводить проект до завершения даже если сложно идет (в худшем случае надо выдавать 15-25 вариантов на выбор, вы должны уметь работать с подобного рода проектами)
Плюсом будет знание английского и опыт в других сферах (игровые лого, интерфейсы, иконки и т.п.). Если это есть расскажите/покажите.
Если вам интересно – откликайтесь на проект и сразу указывайте:
1) Ссылку на портфолио, где все ваши лого можно посмотреть в удобном виде (например, файл, где собраны все лого и их можно увидеть на одном экране). НЕ список ссылок на отдельные работы, если у вас не Pro аккаунт
2) Уровень вашего английского по 10-бальной шкале, где 10 – native speaker
3) Цену за лого.
Если пришлете резюме или ссылку на какую страничку по которой будет понятно что вы за человек – вообще хорошо будет.
Спасибо.
P.S. Пожалуйста, НЕ делайте стандартной бомбежки. Отвечать буду только тем, кто ответит на мои вопросы выше.
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