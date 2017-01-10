нужно нарисовать заново логотип, по образу имеющегося. Креатив приветствуется, логотип нужен для сайта profilaktika.CLUB - название пишется именно так (с маленькой буквы, клуб - большими буквами). тематика - здоровый образ жизни, медицина, красота, семья, дети, ...
Логотип для клуба единоборств
Здравствуйте!
Нужен логотип клуба единоборств «Огненный Дракон (Fire Dragon), для сайта и для нашивки на одежду.
В откликах указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость Ваших услуг.
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