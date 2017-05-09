Создание лого 188*60

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Завершен6 заявок155 просмотров

Создание лого 188*60 для интернет магазина постельного белья artpostel.net (пример шаблона где будет ставиться лого http://joomla.vinagecko.net/t/vina_veneno/).

Также рассмотрю предложения по favicon

8 лет назад
andsh78
Андрей 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Спасибо
Все отлично! спасибо за интересный заказ

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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