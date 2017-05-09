Всем привет! Логотип для архитектурно-дизайнерского бюро. Название компании- СDAD Сокращение от: Construction Design Architecture Decor Сам прототип логотипа видят так как в приложении, но вы всегда можете предложить свой вариант. Пожелания к логотипу: читаемость, без ...
Создание лого 188*60
Создание лого 188*60 для интернет магазина постельного белья artpostel.net (пример шаблона где будет ставиться лого http://joomla.vinagecko.net/t/vina_veneno/).
Также рассмотрю предложения по favicon
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