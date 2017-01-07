Необходимо сделать оформление для группы ВК. Создать логотип , создать обложку для группы ВК и меню для группы ВК. Тематика проекта : женский тренинг. Обучение навыку знакомства и соблазнения мужчин, прокачка уверенности в ...
Cделать лого
Еккатерина, я даю вам заказ по рекомендации Ланы Грейс. Мне нужно уже созданный лого, попробовать в других цветах:белый, черный, золотой... черный, бордовый, золотой... С удовольствием приму и ваши предложения по сочетанию цветов. А потом сделать его для использования. у меня были немного трудности с регистрацией, поэтому может быть вы получили такоеже задание от е-майла taxisttaxist... Если можно, буду рада пообщаться в скайпе.Чтобы много не печатать. Спасибо.
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