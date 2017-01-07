Cделать лого

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт6 заявок162 просмотра

Еккатерина, я даю вам заказ по рекомендации  Ланы Грейс. Мне нужно уже созданный лого, попробовать в других цветах:белый, черный, золотой...   черный, бордовый, золотой... С удовольствием приму и ваши предложения по сочетанию цветов.   А потом сделать его для использования. у меня были немного трудности с регистрацией, поэтому может быть вы получили такоеже задание от е-майла taxisttaxist...   Если можно, буду рада пообщаться в скайпе.Чтобы много не печатать. Спасибо.

8 лет назад
linaalissa
Лина 
55 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$10
3 дня

Заявки фрилансеров

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип + обложка группы ВК + меню ВК

    Необходимо сделать оформление для группы ВК.   Создать логотип , создать обложку для группы ВК и меню для группы ВК.   Тематика проекта : женский тренинг.  Обучение навыку знакомства и соблазнения мужчин, прокачка уверенности в ...

    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип для сайта

    $40

    Нужен логотип на выбор варианты, для фирмы по названию Сразу подготовить в трех форматах ЧБ лого для бумаги Цветной для сайта Фавайкон простой

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Придумать логотип для чата в Telegram

    $50

    Тема: чат для жителей и гостей острова Пхукет в Таиланде в мессенджере Telegram. Необходимо придумать концепцию и отрисовать логотип. Логотип должен вписываться в круг (т.е. квадратная картинка будет обрезана), см. скриншот. На ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип для сайта

    $20

    Нужен логотип для дачного сайта. Нужно сделать яркий цветной логотип: яркие цвета, "мультяшность", дачная тематика и возможность использовать логотип в качестве фавиконки. Прошу указать стоимость и сроки.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Редизайн логотипа

    Здравствуйте. Нужно сделать редизайн логотипа. Поиграть немного со шрифтом и сделать его более современным. Полное изменение не требуется, так как зарегистрирована торговая марка и лого соответственно.  Ссылка на лого, почему-то не загружается фото ...

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • FR Pneu

    Здравствуйте! Нужен логотип для компании занимающейся продажей автошин и дисков. Корпоративный цвет - синий. Для более менее лучшего представления www frpneu cz. Добавьте точки. Каковы сроки и цена? Спасибо заранее! ...

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип 3d аура

    Добрый день! Необходим логотип для нового бренда компании 3d aura. Компания будет заниматься 3d обработкой изделий на чпу станках - это картины, иконы, панели, рамы для зеркал и сувениры. Шаблон для сайта выбран, вот он https://www.templatemonster.com/ru/demo/52679.html ...

    HTML
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработать форму сертификата и знак

    Доброго времени. Необходимо разработать форму сертификата соответствия в нескольких дизайнерских вариантах (как заполненных, так и пустых) и знак соответствия (что то типа логотипа). Сертификация в области судебных экспертиз. Все данные уточню при общении. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад