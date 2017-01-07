Логотип + обложка группы ВК + меню ВК

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Закрыт16 заявок199 просмотров

Необходимо сделать оформление для группы ВК.  

Создать логотип , создать обложку для группы ВК и меню для группы ВК.  

Тематика проекта : женский тренинг.  Обучение навыку знакомства и соблазнения мужчин, прокачка уверенности в себе,  

построение гармоничных отношений.  

Главное, чтобы выглядело дорого и солидно , никаких дешевок быть не должно. 

Все должно быть выдержанно в одном стиле. 

Пишите СРАЗУ пожалуйста ваши цены.

8 лет назад
kail063
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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