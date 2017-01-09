Всем привет! Нужно нарисовать логотип и шапку сайта http://xn----7sbpoiiejrfccfig3m.xn--p1ai/ Задача для дизайнеров простая, поэтому готов заплатить ни более 1000 рублей.
Придумать логотип для чата в Telegram
Тема: чат для жителей и гостей острова Пхукет в Таиланде в мессенджере Telegram.
Необходимо придумать концепцию и отрисовать логотип.
Логотип должен вписываться в круг (т.е. квадратная картинка будет обрезана), см. скриншот.
На выходе нужен PNG 512x512 пикселей. От победителя конкурса также необходим исходним в векторе.
Пхукет это курортный остров в Таиланде. В логотипе предпочтительно использовать яркие цвета. Желательный цвет фона - желтый.
В приложении немного креатива, который в целом нравится.
Победитель конкурса
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