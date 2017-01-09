Придумать логотип для чата в Telegram

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок925 просмотров
#1$50

Тема: чат для жителей и гостей острова Пхукет в Таиланде в мессенджере Telegram.

Необходимо придумать концепцию и отрисовать логотип.

Логотип должен вписываться в круг (т.е. квадратная картинка будет обрезана), см. скриншот.

На выходе нужен PNG 512x512 пикселей. От победителя конкурса также необходим исходним в векторе.

Пхукет это курортный остров в Таиланде. В логотипе предпочтительно использовать яркие цвета. Желательный цвет фона - желтый.

В приложении немного креатива, который в целом нравится.

8 лет назад
Ditmar
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

GETLOGO
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
#1
Благодарю за участие и победу в конкурсе на концепт и отрисовку логотипа для Telegram чата о Пхукете @phuket
Благодарю за интересный конкурс и быструю коммуникацию. Всегда рад взаимовыгодному сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

GETLOGO
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Логотип для сайта

    $20

    Нужен логотип для дачного сайта. Нужно сделать яркий цветной логотип: яркие цвета, "мультяшность", дачная тематика и возможность использовать логотип в качестве фавиконки. Прошу указать стоимость и сроки.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Редизайн логотипа

    Здравствуйте. Нужно сделать редизайн логотипа. Поиграть немного со шрифтом и сделать его более современным. Полное изменение не требуется, так как зарегистрирована торговая марка и лого соответственно.  Ссылка на лого, почему-то не загружается фото ...

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • FR Pneu

    Здравствуйте! Нужен логотип для компании занимающейся продажей автошин и дисков. Корпоративный цвет - синий. Для более менее лучшего представления www frpneu cz. Добавьте точки. Каковы сроки и цена? Спасибо заранее! ...

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип 3d аура

    Добрый день! Необходим логотип для нового бренда компании 3d aura. Компания будет заниматься 3d обработкой изделий на чпу станках - это картины, иконы, панели, рамы для зеркал и сувениры. Шаблон для сайта выбран, вот он https://www.templatemonster.com/ru/demo/52679.html ...

    HTML
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработать форму сертификата и знак

    Доброго времени. Необходимо разработать форму сертификата соответствия в нескольких дизайнерских вариантах (как заполненных, так и пустых) и знак соответствия (что то типа логотипа). Сертификация в области судебных экспертиз. Все данные уточню при общении. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип и картинка

    $25

    Нужно нарисовать логотип эзотерической направленности (именно отрисовать, а не составить из готовых картинок). Идея есть, нужно осуществить. Подробно напишу исполнителю. В процессе работы также буду корректировать то, что не совсем подходит. Также с этим логотипом ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка логотипа автотранспортному предприятию.

    Транспортной организации специализирующийся на перевозке пассажиров по территории Украины для выхода на международный рынок необходима веб разработка, вчасности создание ЛОГОТИПА.

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отрисовать логотип

    Нужно нарисовать логотип эзотерической направленности (именно отрисовать, а не составить из готовых картинок). Идея есть, нужно осуществить. Подробно напишу исполнителю. В процессе работы также буду корректировать то, что не совсем подходит. Также с этим логотипом ...

    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад