Придумать логотип для чата в Telegram

# 1 — $ 50

Тема: чат для жителей и гостей острова Пхукет в Таиланде в мессенджере Telegram.

Необходимо придумать концепцию и отрисовать логотип.

Логотип должен вписываться в круг (т.е. квадратная картинка будет обрезана), см. скриншот.

На выходе нужен PNG 512x512 пикселей. От победителя конкурса также необходим исходним в векторе.

Пхукет это курортный остров в Таиланде. В логотипе предпочтительно использовать яркие цвета. Желательный цвет фона - желтый.

В приложении немного креатива, который в целом нравится.