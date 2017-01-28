Доброго времени. Необходимо разработать форму сертификата соответствия в нескольких дизайнерских вариантах (как заполненных, так и пустых) и знак соответствия (что то типа логотипа). Сертификация в области судебных экспертиз. Все данные уточню при общении. ...
Логотип 3d аура
Добрый день! Необходим логотип для нового бренда компании 3d aura. Компания будет заниматься 3d обработкой изделий на чпу станках - это картины, иконы, панели, рамы для зеркал и сувениры. Шаблон для сайта выбран, вот он https://www.templatemonster.com/ru/demo/52679.html . Краткие предпочтения к логотипу http://srecorder.com/s/364p
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