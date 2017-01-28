Логотип 3d аура

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Завершен9 заявок216 просмотров

Добрый день! Необходим логотип для нового бренда компании 3d aura. Компания будет заниматься 3d обработкой изделий на чпу станках - это картины, иконы, панели, рамы для зеркал и сувениры. Шаблон для сайта выбран, вот он https://www.templatemonster.com/ru/demo/52679.html . Краткие предпочтения к логотипу http://srecorder.com/s/364p

HTML
8 лет назад
mendis
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
19 дней назад

Выбранный исполнитель

Kaptain_Nemo
46 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$15
2 дня
Спасибо, Сергею. Рекомендую.
Отличный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Kaptain_Nemo
46 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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