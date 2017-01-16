Нарисовать 10 небольших логотипов

# 1 — $ 100

Здравствуйте уважаемые участники! Поздравляю Вас с Новым Годом, желаю в этом году много интересных заказов, ответственных заказчиков и много-много креатива!

Просьба внимательно прочесть задание и отнестись ответственно.

Итак, Ваша задача разработать 10 однотонных логотипов, отображающих все из ниже представленных хобби:

1.Боулинг

2.Электрогитара

3.Пул(Американский бильярд)

4.Покер

5.Охота

6.Рыбалка

7.Бокс/Боевыеискусства

8.Тренажерка

9.Сигары

10.Американские машины (Muscle car)

Важно!

1. Логотип будет выжигаться лазером на стальном кубике, на поверхности 2 см x2 см;

2. Так как поверхность маленькая, рисунок должен быть без мелких деталей простым и понятным;

3. Без надписей;

4. Продукция поставляется на рынок США, так что все в этом духе;

5. Все рисунки должны придерживаться одного стиля;

6. Файл в формате ai;

7. Примеры присылайте как набор из картинок в сером цвете, так и наложенными на кубики (пример в приложении)

В прикрепленных файлах прилагаю пример как это будет выглядеть и фото кубиков, чтобы можно было наложить логотипы и немного вдохновения.

Учитывая праздники, конкурс будет длиться до 16.12.2017. Победитель будет выбран утром 16 числа (понедельник).

Успехов!