Нарисовать 10 небольших логотипов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок1690 просмотров
#1$100

Здравствуйте уважаемые участники! Поздравляю Вас с Новым Годом, желаю в этом году много интересных заказов, ответственных заказчиков и много-много креатива!

Просьба внимательно прочесть задание и отнестись ответственно.

Итак, Ваша задача разработать 10 однотонных логотипов, отображающих все из ниже представленных хобби:

1.Боулинг

2.Электрогитара

3.Пул(Американский бильярд)

4.Покер

5.Охота

6.Рыбалка

7.Бокс/Боевыеискусства

8.Тренажерка

9.Сигары

10.Американские машины (Muscle car)

 

Важно!

1.      Логотип будет выжигаться лазером на стальном кубике, на поверхности 2 см x2 см;

2.      Так как поверхность маленькая, рисунок должен быть без мелких деталей простым и понятным;

3.      Без надписей;

4.      Продукция поставляется на рынок США, так что все в этом духе;

5.      Все рисунки должны придерживаться одного стиля;

6.      Файл в формате ai;

7.      Примеры присылайте как набор из картинок в сером цвете, так и наложенными на кубики (пример в приложении)

 

В прикрепленных файлах прилагаю пример как это будет выглядеть и фото кубиков, чтобы можно было наложить логотипы и немного вдохновения.

 

Учитывая праздники, конкурс будет длиться до 16.12.2017. Победитель будет выбран утром 16 числа (понедельник).

 

Успехов!

8 лет назад
andriynikolayev
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

alittlecrazy666
Богдан 
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
#1
Доволен работой на 100%. Всегда доступен, быстрая коммуникация, вежливость, креативность на высоте. Буду обращаться еще. Рекомендую!
Спасибо за этот интересный конкурс! Только позитивное впечатление от совместной работы с Андреем! Благодарю за сотрудничество. Надеюсь и с нетерпением жду новых совместных проектов!

Заявки фрилансеров

alittlecrazy666
Богдан 
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
#1