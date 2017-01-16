Есть нарисованный от руки и отсканированный логотип его нужно перевести в вектор и откорректировать толщину линий логотипа ( без изменений самого рисунка) Бюджет - 70 грн.
Нарисовать 10 небольших логотипов
Здравствуйте уважаемые участники! Поздравляю Вас с Новым Годом, желаю в этом году много интересных заказов, ответственных заказчиков и много-много креатива!
Просьба внимательно прочесть задание и отнестись ответственно.
Итак, Ваша задача разработать 10 однотонных логотипов, отображающих все из ниже представленных хобби:
1.Боулинг
2.Электрогитара
3.Пул(Американский бильярд)
4.Покер
5.Охота
6.Рыбалка
7.Бокс/Боевыеискусства
8.Тренажерка
9.Сигары
10.Американские машины (Muscle car)
Важно!
1. Логотип будет выжигаться лазером на стальном кубике, на поверхности 2 см x2 см;
2. Так как поверхность маленькая, рисунок должен быть без мелких деталей простым и понятным;
3. Без надписей;
4. Продукция поставляется на рынок США, так что все в этом духе;
5. Все рисунки должны придерживаться одного стиля;
6. Файл в формате ai;
7. Примеры присылайте как набор из картинок в сером цвете, так и наложенными на кубики (пример в приложении)
В прикрепленных файлах прилагаю пример как это будет выглядеть и фото кубиков, чтобы можно было наложить логотипы и немного вдохновения.
Учитывая праздники, конкурс будет длиться до 16.12.2017. Победитель будет выбран утром 16 числа (понедельник).
Успехов!
Победитель конкурса
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