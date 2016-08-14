andriynikolayev

Андрей Николаев andriynikolayev

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

  • Нарисовать 10 небольших логотипов

    $100

    Здравствуйте уважаемые участники! Поздравляю Вас с Новым Годом, желаю в этом году много интересных заказов, ответственных заказчиков и много-много креатива! Просьба внимательно прочесть задание и отнестись ответственно. Итак, Ваша задача ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработать логотип

    $40

    Приветствую всех участников! Ваша задача разработать логотип, все подробности смотрите в ТЗ. Победителя будем выбирать 22.12.2016 Удачи!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Обработать фото

    Здравствуйте! Высылаю 24 папки в каждой 3 фотографии (насадка для декорации тортов в 2 ракурсах и фото тортика). Итого 72 фотографии. Задача: 1) Фон - белый; 2) Обработать фото ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработать дизайн коробки

    $100

    Приветствую участников! Победитель будет выбираться 22.08 вечером! Ваша задача разработать дизайн коробки с товаром.  Все подробности в ТЗ. Так же есть : -2 варианта логотипа, можно ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработать логотип

    $75

    Приветствую всех участников! Наша компания реализует товары для выпечки и приготовления тортов и капкейков и других кондитерских изделий. Мы продаем различные формы для выпечки, инструменты для приготовления и украшения кондитерских изделий.  Рынок, на ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

alittlecrazy666
Богдан 
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать 10 небольших логотипов
Спасибо за этот интересный конкурс! Только позитивное впечатление от совместной работы с Андреем! Благодарю за сотрудничество. Надеюсь и с нетерпением жду новых совместных проектов!
Доволен работой на 100%. Всегда доступен, быстрая коммуникация, вежливость, креативность на высоте. Буду обращаться еще. Рекомендую!
Ответный отзыв
DanielVinsa
Данил 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Разработать логотип
Интересный заказ, четкое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо.
Спасибо за участие в конкрусе! Была предоставлена лучшая работа. Бытсро, качественно, вежливо. Рекомендую!
Ответный отзыв
cornpott
Евгений 
43 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Обработать фото
Приятно работать. Быстрая оплата. Готов работать с этим заказчиком еще.
Спасибо за работу! Все было сделано очень быстро и качественно. В конце возникло небольшое недопонимание, но все было незамедлительно переделано. Рекомендую!
Ответный отзыв
MichaelRybchenko
Михаил 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Разработать инструкцию
Обращайтесь)) Приятно было поработать вновь.
Обращаюсь к Михаилу уже второй раз и в дальнейшем тоже буду! Быстрое исполнение, вежливость, вносятся любые правки очень быстро и качественно. После закрытия сделки обращался кое-что изменить - моментальный отклик. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
MichaelRybchenko
Михаил 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Разработать дизайн коробки
Спасибо за отличный конкурс. Четко и грамотно поставленное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо за отличную работу! Все было выполнено быстро качественно и профессионально. Буду обращаться еще.
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