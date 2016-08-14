andriynikolayev

Здравствуйте уважаемые участники! Поздравляю Вас с Новым Годом, желаю в этом году много интересных заказов, ответственных заказчиков и много-много креатива! Просьба внимательно прочесть задание и отнестись ответственно. Итак, Ваша задача ...
- $100Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $40
Приветствую всех участников! Ваша задача разработать логотип, все подробности смотрите в ТЗ. Победителя будем выбирать 22.12.2016 Удачи!Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Высылаю 24 папки в каждой 3 фотографии (насадка для декорации тортов в 2 ракурсах и фото тортика). Итого 72 фотографии. Задача: 1) Фон - белый; 2) Обработать фото ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $60
Все детали в ТЗ Спасибо!Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Предлагаю поработать над инструкцией. Все подробности в ТЗ.Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Приветствую участников! Победитель будет выбираться 22.08 вечером! Ваша задача разработать дизайн коробки с товаром. Все подробности в ТЗ. Так же есть : -2 варианта логотипа, можно ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $75
Приветствую всех участников! Наша компания реализует товары для выпечки и приготовления тортов и капкейков и других кондитерских изделий. Мы продаем различные формы для выпечки, инструменты для приготовления и украшения кондитерских изделий. Рынок, на ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен9 лет назад