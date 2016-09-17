Обработать фото

Задание для того, кто профессионально владеет фотошопом, чтобы даже нельзя было сказать, что это было вырезано: 1) Убрать фон с 2 фотографий, подобрать яркость/контрастность, убрать мелкие недочёты 2) На одну из фотографий наложить 2 картинки, которые уже ...