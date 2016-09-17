Обработать фото

Обработка фотографийЗавершен11 заявок320 просмотров
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Здравствуйте!

Высылаю 24 папки в каждой 3 фотографии (насадка для декорации тортов в 2 ракурсах и фото тортика). Итого 72 фотографии.

Задача:

1) Фон - белый;

2) Обработать фото чтобы шикарно выглядели;

3) Отдельно поработать с насадками: убрать пятна, царапины и ГЛАВНОЕ швы;

4) Обработанные фото расположить в таком же порядке по папкам;

5) Скомпоновать фото как в примере;

Файл прикрепил тут: http://www.ex.ua/957088141936

Жду Ваши предложения! 

 

7 лет назад
andriynikolayev
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
cornpott
Евгений 
42 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад
$30
1 день
Спасибо за работу! Все было сделано очень быстро и качественно. В конце возникло небольшое недопонимание, но все было незамедлительно переделано. Рекомендую!
Приятно работать. Быстрая оплата. Готов работать с этим заказчиком еще.