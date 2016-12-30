Корректировка дизайна логотипа

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Закрыт6 заявок158 просмотров

Есть нарисованный от руки и отсканированный логотип

его нужно перевести в вектор и откорректировать толщину линий логотипа ( без изменений самого рисунка)

Бюджет - 70 грн.

8 лет назад
mirraslav
59 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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