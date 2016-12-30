Придумать и сделать логотип и фавикон для сайта по постройке (Бани, сауны, каркасные дома) а также по продаже всего необходимого для бани (Веники, печки, масла, запарники и т.д.) Тема бренда – Строительная компания ...
Корректировка дизайна логотипа
Есть нарисованный от руки и отсканированный логотип
его нужно перевести в вектор и откорректировать толщину линий логотипа ( без изменений самого рисунка)
Бюджет - 70 грн.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть логотит, нужно изменить буквуЗавершен8 лет назад
Придумать и сделать логотип и фавикон для сайта Проект “РЗА”(www.pro-rza.ru)Тема сайта – образовательный ресурс для электроэнергетики. Направление – защита и автоматики высоковольтных подстанций(видеокурсы, программы, консультации) Требования:- Плоский (flat)дизайн (см. примеры в Приложении 1)- Не более 2-3 ...Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать логотип, нарисовать.Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день Дмитрий! Посмотрела ваши работы - понравилось Можно сделать заказ? Есть логотип школы, но очень не хороший/ Принцип не меняем а вот качество наклоны и точность/ Плюс текс на верху ...Завершен8 лет назад
- $50
Здравствуйте, дорогие дизайнеры, на сегодняшний день стоит задача на разработку логотипа для рекламной компании. Лого будет в дальнейшем использоваться на сайте, печатной продукции, наружной рекламе, соц. сетях. Название: "Бумеранг медиа" Цвета: ...Логотипы и Знаки39 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать 3 логотипа в векторе в высоком качестве на основе уже существующих. В логотипе Rence нужно вместо буквы "c" использовать логотип-солнышко. Сделать нужно до утра. Выслушаю ваши предложения по цене. Спасибо.Логотипы и Знаки3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен логотип для интернет-магазина Пряжи.Завершен8 лет назад
- $5
Здравствуйте! Есть шаблон сайта в Html c стандартным логотипом (Рисунок PNG (.png)323 x 124). Нужно изобразить такой же логотип, только с моими названием и слоганом которые гармонично впишутся в дизайн сайта. Оплата webmoney.Логотипы и Знаки5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $40
Используя ранее отобранные объекты-эскизы, и имея общее видение составить 3 варианта логотипа (все они не будут отличаться существенно, по сути один). Данный логотип будет использоваться преимущественно в сети интернет (как лого сайта, аватар, группа вконтакте), затем этот логотип будет печататься ...Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт8 лет назад