$15
Нужно выполнить настройку и дизайн сайта
Дизайн сайтов6 заявок
Закрыт
8 лет назад
Нужно выполнить настройку и дизайн сайта
Требуется создать лейдинг для хостела "под ключ"
Существует действующий сайт, который нужно переделать в одностраничник ( лейдинг) Принимаю Ваши предложения по качеству, стоимости и времени изготовления.
Есть нарисованный от руки и отсканированный логотип его нужно перевести в вектор и откорректировать толщину линий логотипа ( без изменений самого рисунка) Бюджет - 70 грн.