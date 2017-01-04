mirraslav

Мирраслав Мирраславский mirraslav

 
59 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

vadimkiselev
Вадим 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Нужно создать лейдинг "под ключ"
Задача была поставлена четко, с оплатой проблем никаких. Рекомендую к сотрудничеству
Заказ был выполнен быстро, были предложены интересные решения и за разумную стоимость!!!
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