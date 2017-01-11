Логотип и картинка

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок210 просмотров

Нужно нарисовать логотип эзотерической направленности (именно отрисовать, а не составить из готовых картинок). Идея есть, нужно осуществить. Подробно напишу исполнителю. В процессе работы также буду корректировать то, что не совсем подходит. Также с этим логотипом нужно составить профессиональную картинку для группы вконтакте (разместить логотип на картинку, подобрать подходящий фон и написать название группы красиво). 

8 лет назад
iev1981
44 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$25
2 дня
Михаил выполнил заказ в срок, создал именно тот образ, который мне и был нужен. Корректировки все выполнял быстро. Работы выполнена качественно и смотрится профессионально.
Отличный заказчик. Все прошло на уровне тонких материй. Приятно было сотрудничать с Людмилой! Буду рад возможности помочь!

Заявки фрилансеров

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
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