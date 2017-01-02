Здравствуйте уважаемые участники! Поздравляю Вас с Новым Годом, желаю в этом году много интересных заказов, ответственных заказчиков и много-много креатива! Просьба внимательно прочесть задание и отнестись ответственно. Итак, Ваша задача ...
Отрисовать логотип
Нужно нарисовать логотип эзотерической направленности (именно отрисовать, а не составить из готовых картинок). Идея есть, нужно осуществить. Подробно напишу исполнителю. В процессе работы также буду корректировать то, что не совсем подходит. Также с этим логотипом нужно составить профессиональную картинку для группы вконтакте (разместить логотип на картинку, подобрать подходящий фон и написать название группы красиво). Пишите стоимость и сроки. Высокую стоимость рассматривать не буду.
Заявки фрилансеров
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