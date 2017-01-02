Добрый день! Необходим логотип для нового бренда компании 3d aura. Компания будет заниматься 3d обработкой изделий на чпу станках - это картины, иконы, панели, рамы для зеркал и сувениры. Шаблон для сайта выбран, вот он https://www.templatemonster.com/ru/demo/52679.html ...
FR Pneu
Здравствуйте!
Нужен логотип для компании занимающейся продажей автошин и дисков.
Корпоративный цвет - синий. Для более менее лучшего представления www frpneu cz. Добавьте точки.
Каковы сроки и цена? Спасибо заранее!
С уважением, Олександр.
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