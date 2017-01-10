Логотип для сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен6 заявок187 просмотров

Нужен логотип для дачного сайта. Нужно сделать яркий цветной логотип: яркие цвета, "мультяшность", дачная тематика и возможность использовать логотип в качестве фавиконки. Прошу указать стоимость и сроки.

8 лет назад
night107
Денис 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$20
5 дней
Руслан работает профессионально, предлагает варианты, прислушивается к пожеланиям и быстро вносит правки. В итоге снова отличный результат. Спасибо!
После очередного сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Денис очень компетентный заказчик с пониманием рабочего процесса. Благодарю за интересный проект!

Заявки фрилансеров

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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