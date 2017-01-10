Логотип для сайта

Нужно нарисовать логотип эзотерической направленности (именно отрисовать, а не составить из готовых картинок). Идея есть, нужно осуществить. Подробно напишу исполнителю. В процессе работы также буду корректировать то, что не совсем подходит. Также с этим логотипом ...